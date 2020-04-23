2020-04-23T11:53:26+03:00
В мире

Уровень загрязнения воздуха в мегаполисах снизился на 60% на фоне пандемии коронавируса

Жесткие ограничительные меры привели к улучшению экологии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На фоне коронавируса в мегаполисах улучшилась экологическая обстановкаНа фоне коронавируса в мегаполисах улучшилась экологическая обстановкаФото: Социальные сети
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Меры по изоляции, введенные для сдерживания коронавирсной инфекции, резко улучшили экологическую обстановку. Особенно это стало заметно в крупных мегаполисах, которые ранее страдали от сильного загрязнения воздуха.

В связи с жесткими ограничительными мерами на фоне пандемии COVID-19, в городах стало меньше автомобилистов, закрылась часть предприятий, и в результате за три недели карантина количество смертоносных твердых частиц в воздухе снизилось на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Исследователи из IQAi, компании, специализирующейся на сборе информации о качестве воздуха, исследовали данные по 10 крупным городам, где было зарегистрировано наибольшее число заболевших корнавирусом и где были приняты серьезные ограничительные меры по локализации распространения инфекции.

В частности, в Нью-Дели, который часто лидирует в рейтинге самых загрязненных городов мира, воздух очистился на 23%, а в столице Южной КореиСеуле – на 54%.

Также экологическая обстановка улучшилась в китайском городе Ухань, в котором впервые была выявлена вспышка COVID-19. Здесь за время ограничительных мер воздух очистился на 44%, пишет сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее в ходе опроса россияне назвали основные признаки хорошей экологической обстановки. Главными показателями признали чистый воздух и чистую воду, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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