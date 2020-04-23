Собянин рассказал об эффективности режима цифровых пропусков
Мэр сообщил, что стали заметны целые группы, соблюдающие и не соблюдающие режим самоизоляции
Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной меройФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря введению режима цифровых пропусков стали лучше заметны потоки людей и граждане, соблюдающие режим самоизоляции.
- Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы, - отметил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU