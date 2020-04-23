Собянин рассказал об эффективности режима цифровых пропусков

23 Апр 2020 2020-04-23T11:54:58+03:00

Мэр сообщил, что стали заметны целые группы, соблюдающие и не соблюдающие режим самоизоляции

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря введению режима цифровых пропусков стали лучше заметны потоки людей и граждане, соблюдающие режим самоизоляции.

- Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU