2020-04-23T12:10:19+03:00
Экономика

Коронавирус отразился на системе «Все включено» в отелях Турции

Отельеры задумываются о том, чтобы отменить привычный формат из соображений безопасности
Елена АКИМОВА
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Турция может отказаться от системы "все включено" из-за коронавирусаТурция может отказаться от системы "все включено" из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса затронула почти все сферы жизни, в том числе отдых. Представители турецких отелей всерьез задумались об отмене системы «все включено». На первый план стала выходить забота о здоровье клиентов и «социальная дистанция». Туристы предпочитают маленькие бутик-отели и питание по меню, а не общий стол.

К тому же, отказ от данной системы позволит сократить объемы пищевых отходов и позитивно скажется на бизнесе вокруг отеля.

Про вред системы «all inclusive» в Турции говорят уже давно, но пока никто не решится на отмену формата. В среднем туристы в стране тратят 680 долларов и сумма не меняется уже несколько лет.

-Анталья и all Inclusive — едва ли не синонимы. Отказ от этой системы — серьезный риск не заполнить гостиницу даже в хороший год, не говоря уже о том, что происходит сейчас, — говорит «Известиям» Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

В стране рассчитывают, что туристический сезон 2020 года все же состоится. Но, как предрекают эксперты, заработать вряд ли удастся, так как на отдых приедут туристы, которые успели оплатить туры еще до старта пандемии. Поэтому ждать «живых денег» не стоит, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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