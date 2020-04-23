Зараженная коронавирусом американка в коме родила здорового ребенка
В американском штате Нью-Джерси зараженная коронавирусом женщина, находясь в состоянии комы, родила здоровую девочку. Правда, малышка появилась на свет раньше срока и сейчас находится под наблюдением медиков.
Первые симптомы заболевания в 40-летней Джоаны Чанкай появились в конце марта. У женщины появился кашель, и она сдала тест на COVID-19. Анализы подтвердили у американки инфекцию, но она продолжала оставаться дома.
Спустя несколько дней, после того как симптомы ухудшились и Чанкай стало нечем дышать, она была экстренно госпитализирована. Врачи рекомендовали ей кесарево сечение, чтобы спасти ребенка, хотя Джоана находилась только на 26 неделе беременности.
Чанкай погрузили в состояние искусственной комы. 30 марта у нее родилась дочь по имени Сион. Девочка весила всего 800 грамм, но была здорова. Малышку поместили в отделение интенсивной терапии, а ее мать вывели из комы только 13 апреля.
Сейчас Чанкай идет на поправку и ждет, когда выпишут ее дочь, чтобы она, наконец, могла взять малышу на руки, передает «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU