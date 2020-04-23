Минюст сократил на год сроки создания портала правовой помощи

23 Апр 2020 2020-04-23T12:26:42+03:00

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Министерство юстиции РФ приняло решение сократить сроки создания единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Планировалось, что система будет готова к 2022 году, и начнется ее тестирование. Для пользователей портал будет открыт к 2023 году, но теперь сроки решено сдвинуть на год в сторону уменьшения.

Об этом говорится в письме за подписью министра Константина Чуйченко.

В Совете Федерации отметили, что запуск портала позволит россиянам получать качественную бесплатную юридическую помощь и достоверную информацию. Чем быстрее удастся создать платформу, тем легче будет гражданам защищать свои права.

- В ситуации, как нынешняя, дистанционные услуги становятся особенно востребованными. Оперативность решений имеет колоссальное значение. Тем более что портал предполагает не только предоставление проверенной правовой информации, но и непосредственную правовую помощь гражданам, — рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

ИСТОЧНИК KP.RU