Росздравнадзор проверит больницу в Люберцах, где врачи заразились коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T12:50:43+03:00

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Территориальный орган Росздравнадзора по российской столице и Московской области проверит ситуацию в Люберецкой областной больнице, где сотрудники заразились коронавирусной инфекцией. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в медицинском учреждении коронавирусом COVID-19 заболели 60 медиков. Заражение медицинского персонала выявили после очередной проверки. Сотрудники больница неоднократно жаловались на сильную нехватку средств индивидуальной защиты. В настоящее время весь корпус, где работали инфицированные, закрыли на карантин для полной дезинфекции.

Круг лиц, с которыми контактировали зараженные коронавирусом врачи и медсестры, уже установили специалисты. В департаменте здравоохранения Правительства Московской области. заявили, что на данный момент все сотрудники обеспечены в обязательном порядке средствами индивидуальной защиты.

Сама больница сейчас продолжает работать. Люберецкий район долгое время находится в лидерах антирейтинга по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU