2020-04-23T12:53:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Пандемия не заставила россиян унывать: ВЦИОМ представил индекс счастья на фоне коронавируса

Более 80 процентов жителей страны счастливы в той или иной степени
Ксения АНУФРИЕВА
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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян.Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян. Оказалось, что пандемия коронавируса не заставила жителей страны унывать: 81% опрошенных заявили, что счастливы в той или иной степени. Около 33 процентов респондентов считают, что счастливы меньше, чем окружающие их люди.

Индекс счастья по данным ВЦИОМ составил 67 п.: это на 3 п.п. больше, чем в ноябре, но на 8 п.п. меньше, чем в прошлом году. Десять лет назад показатель достигал отметки в 48 п., а 30 лет назад – всего лишь 17.

Почти половина опрошенных полагают, что в их окружении поровну несчастных и счастливых людей (46 процентов), а 14% утверждают, что несчастных все-таки больше.

Из основных причин своего хорошего позитивного настроя и счастья россияне особенно выделили семью и детей, положительное состояние здоровья и личное благополучие, а также здоровье близких. Счастье жителям страны приносят также прибыльная работа и хорошее материальное положение.

- Скорее всего, сейчас счастье россиян в условиях тяжелого кризиса, вызванного коронавирусом и остановкой многих малых предприятий, будет зависеть от самых простых вещей: возможности поддерживать семью, воспитывать детей, встречаться с друзьями, - отметил глава лабораторией сравнительных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Понарин.

Поводы для несчастья россиян по данным ВЦИОМ: материальные трудности, сложная ситуация в стране, безработица и плохое самочувствие.

- Для субъективного благополучия молодого поколения важнее оказались сравнения с более доходными группами, а для людей, переживших кризис 90-х, ситуация обратная: они ориентируются на менее обеспеченные слои, - сообщила замглавы лаборатории Анна Алмакаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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