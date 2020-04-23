2020-04-23T13:03:17+03:00
Звезды

Японцы выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Выход картины приурочен к 10-летию кукольного сериала о Чебурашке
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Японии выпустили 3D-мультфильм про ЧебурашкуВ Японии выпустили 3D-мультфильм про ЧебурашкуФото: Кадр видео
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Японские мультипликаторы выпустили первый 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. О выходе мультика сообщил Anime News Network. Называется он «Чебурашка: Я нашел друга» и рассказывает знакомую всем историю дружбы странного зверька Чебурашки и крокодила Гены.

Картина полностью передает атмосферу оригинального советского мультика. Герои хоть и говорят на японском, строго следуют сюжету оригинала. Поэтому зритель, хорошо знающий прототип, без труда поймет, о чем идет речь.

Надо сказать, что Чебурашка и крокодил Гена, придуманные Эдуардом Успенским, пользуются огромной популярностью в Японии. Не случайно в 2003 году японская компания SP International приобрела у «Союзмультфильма» права на распространение в стране культового мультика. А в 2010-м в Японии был снят кукольный сериал о Чебурашке, содержащий 26 эпизодов. Именно к 10-летию выхода этого сериала и приурочен релиз 3D-мультфильма.

Японцы выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену .

ИСТОЧНИК KP.RU

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