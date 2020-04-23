В Москве число преступлений снизилось на 9,5% из-за самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T13:20:02+03:00

Более чем в два раза сократилось количество ДТП и на 59,1 процента снизилось число пострадавших в авариях граждан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В условиях самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в российской столице число преступлений снизилось на 9,5 процентов с 1 апреля. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба московского главка МВД России.

- Профилактические меры привели к значительному сокращению числа фактов причинения тяжкого вреда здоровью (на 47,8%) и краж почти на 30 процентов, - сообщило ведомство. Кражи из квартир жителей столицы снизились на 62%, количество грабежей упало на 66,4%. Также снизилось число зарегистрированных разбойных нападений (на 78,3%).

Более чем в два раза сократилось количество ДТП и на 59,1 процента снизилось число пострадавших в авариях граждан.

В МВД также предупредили, что на некоторых сайтах в интернете размещены объявления о значительном росте преступности в Москве и области на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мероприятий. Данные сообщения не соответствуют действительности, сообщает ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU