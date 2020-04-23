Путин никак не обозначил свою позицию по амнистии к 9 мая, сообщил Песков

23 Апр 2020 2020-04-23T13:15:19+03:00

Никаких официальных инициатив по этому вопросу не было

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Президент России Владимир Путин никак не обозначил свою позицию по амнистии в честь 75-летию победы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии, поэтому я не могу вам сказать. Но, насколько мне известно, каких-либо официальных инициатив до сих пор на этот счет не было, - заявил представитель Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU