Курс евро на 24 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Центральный банк опубликовал официальные курс валют на 24 апреля. Евро стоит 81,14 рубля, что на 2 рубля 53,58 копейки ниже предыдущего показателя.
В последние несколько дней происходит существенное колебание цены на нефть, от которой напрямую зависит стоимость валют. 20 апреля свой минимум обновила американская марка WTI, впервые в истории опустившись ниже нуля. На следующий день обвалилась и европейская марка Brent, которая впервые с 1999 года опустилась ниже 16 долларов за баррель.
Однако уже сегодня, 23 апреля, цена вновь пошла вверх. Стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 5,1% и достигла 21,4 доллара за баррель. Сырье марки WTI в ходе торгов на Лондонской бирже достигло 15,34 долларов за баррель.
Повышение цен связывают с действиями Дональда Трампа. Он отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия кораблей США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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