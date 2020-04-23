Курс евро на 24 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

23 Апр 2020 2020-04-23T13:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный банк опубликовал официальные курс валют на 24 апреля. Евро стоит 81,14 рубля, что на 2 рубля 53,58 копейки ниже предыдущего показателя.

В последние несколько дней происходит существенное колебание цены на нефть, от которой напрямую зависит стоимость валют. 20 апреля свой минимум обновила американская марка WTI, впервые в истории опустившись ниже нуля. На следующий день обвалилась и европейская марка Brent, которая впервые с 1999 года опустилась ниже 16 долларов за баррель.

Однако уже сегодня, 23 апреля, цена вновь пошла вверх. Стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 5,1% и достигла 21,4 доллара за баррель. Сырье марки WTI в ходе торгов на Лондонской бирже достигло 15,34 долларов за баррель.

Повышение цен связывают с действиями Дональда Трампа. Он отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия кораблей США.

ИСТОЧНИК KP.RU