2020-04-23T14:00:28+03:00
Общество

Минпромторг: цены на продукты в России стабильны и не вызывают беспокойства

Специалисты утверждают, что продовольственные товары в магазинах страны не закончатся
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне могут не беспокоиться о дефиците и ценах на продовольственные товары и еду в магазинах.Россияне могут не беспокоиться о дефиците и ценах на продовольственные товары и еду в магазинах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты министерства промышленности и торговли России рассказали, что будет с ценами на продукты питания, когда ждать дефицита продовольственных товаров, и что делают власти страны, чтобы не возник дефицит медицинского оборудования.

Так, по заявлению ведомства, россияне могут не беспокоиться о дефиците и ценах на продовольственные товары и еду в магазинах. Ажиотажный спрос покупателей, которые наблюдался в марте этого года, уже спал, полки магазинов полны товарами, а в некоторых субъектах даже работают рынки и ярмарки.

- По нашим данным, около половину медицинского оборудования сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на сто дней. Ценовая ситуация в государстве также стабильная и не должны вызывать беспокойства, - заявили представители Минпромторга, отметив, что ведомство и Минсельхоз проводят работу с Федеральной монопольной службой по всем случаям необоснованного повышения цен.

Торговые точки пытаются сдерживать цены, учитывая падения доходов населения, однако нужно учитывать и увеличение затрат производителей товаров из-за повышения курса валют.

- Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены – это прямой путь к разорению многих производителей, - объяснили в министерстве.

Для того, чтобы в России не возник дефицит медицинского оборудования, крупные производители техники для больниц объединились в консорциум. Их договор предусматривает формирование линейки российского медоборудования по всем кризисным направлениям на основании единой электронной платформы. Кроме того, министерства прорабатывают вопрос ускоренной сертификации медтехники.

Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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