2020-04-23T14:01:58+03:00
Экономика

Эксперт объяснил, почему не стоит ждать существенного снижения цен на бензин

Даже несмотря на то, что спрос сократился на 40-50 процентов
Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснил, почему цены на бензин так и не упадутЭксперт объяснил, почему цены на бензин так и не упадутФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперт объяснил, почему российским водителям не стоит ждать снижения цен на бензин, даже несмотря на то, что спрос на топливо сократился на 40-50 процентов.

- Сейчас НПЗ постепенно сокращают производство нефтепродуктов, поскольку внутренний спрос достаточно серьезно просел, в больших городах от 30% до 40%, в некоторых случаях - больше 50%, - комментирует ИА «НСН» аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев.

Чтобы сбалансировать ситуацию было решено снизить нормативы продажи нефтепродуктов на бирже. Это позволит сократить предложение и не допустить обвала оптовых цен.

-Это позволит заморозить существующий уровень цен на топливо для водителей. Ждать какого-либо снижения не стоит. Снижение спроса компенсируют сокращением предложения. Выглядит это так, - сказал эксперт.

Ранее эксперты объяснили, что будет с нашими деньгами, если нефть еще сильнее подешевеет. Стоимость черного золота рекордно сокращается, но рубль пока держится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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