Эксперт объяснил, почему не стоит ждать существенного снижения цен на бензин
Эксперт объяснил, почему российским водителям не стоит ждать снижения цен на бензин, даже несмотря на то, что спрос на топливо сократился на 40-50 процентов.
- Сейчас НПЗ постепенно сокращают производство нефтепродуктов, поскольку внутренний спрос достаточно серьезно просел, в больших городах от 30% до 40%, в некоторых случаях - больше 50%, - комментирует ИА «НСН» аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев.
Чтобы сбалансировать ситуацию было решено снизить нормативы продажи нефтепродуктов на бирже. Это позволит сократить предложение и не допустить обвала оптовых цен.
-Это позволит заморозить существующий уровень цен на топливо для водителей. Ждать какого-либо снижения не стоит. Снижение спроса компенсируют сокращением предложения. Выглядит это так, - сказал эксперт.
Ранее эксперты объяснили, что будет с нашими деньгами, если нефть еще сильнее подешевеет. Стоимость черного золота рекордно сокращается, но рубль пока держится.
ИСТОЧНИК KP.RU