23 Апр 2020 2020-04-23T14:39:29+03:00

Владимир Путин: абстрактные общения, которые ни на что не влияют, никому не нужны. Фото: REUTERS

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Глава государства Владимир Путин на совещании с руководителями российских банков 23 апреля заявил, что необходимо избегать абстрактных обещаний в борьбе с коронавирусной инфекцией, которые не повлияют на жизнь населения страны.

- О принятых решениях мало объявить. Нужно тщательно проработать каждый этап их реализации, чтобы вовремя помочь людям. Чтобы этой помощью могли воспользоваться те, кто у ней действительно нуждается. Абстрактные общения, которые ни на что не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, на который будут выделены большие ресурсы, будет крайне низким, - сказал президент России.

Владимир Путин попросил российский кабинет министров внимательно проанализировать ситуацию и вместе с Центральным банков внести все необходимые изменения в нормативно-правовую базу.

- Еще раз обращаю ваше внимание: все инструменты поддержки, включая банковские продукты и льготные программы, должны быть максимально доступными для людей и бизнеса, - подчеркнул глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775006" frameborder="0"></iframe> Путин: «Обещания, которые ни на что не влияют, не нужны».

ИСТОЧНИК KP.RU