Путин: обещания, которые ни на что не влияют, не нужны
Глава государства Владимир Путин на совещании с руководителями российских банков 23 апреля заявил, что необходимо избегать абстрактных обещаний в борьбе с коронавирусной инфекцией, которые не повлияют на жизнь населения страны.
- О принятых решениях мало объявить. Нужно тщательно проработать каждый этап их реализации, чтобы вовремя помочь людям. Чтобы этой помощью могли воспользоваться те, кто у ней действительно нуждается. Абстрактные общения, которые ни на что не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, на который будут выделены большие ресурсы, будет крайне низким, - сказал президент России.
Владимир Путин попросил российский кабинет министров внимательно проанализировать ситуацию и вместе с Центральным банков внести все необходимые изменения в нормативно-правовую базу.
- Еще раз обращаю ваше внимание: все инструменты поддержки, включая банковские продукты и льготные программы, должны быть максимально доступными для людей и бизнеса, - подчеркнул глава государства.
Путин: «Обещания, которые ни на что не влияют, не нужны».
ИСТОЧНИК KP.RU
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