2020-04-23T14:39:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: обещания, которые ни на что не влияют, не нужны

Президент призвал избегать абстрактных обещаний в борьбе с коронавирусом
Ксения АНУФРИЕВА
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Владимир Путин: абстрактные общения, которые ни на что не влияют, никому не нужны.Владимир Путин: абстрактные общения, которые ни на что не влияют, никому не нужны.Фото: REUTERS
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Глава государства Владимир Путин на совещании с руководителями российских банков 23 апреля заявил, что необходимо избегать абстрактных обещаний в борьбе с коронавирусной инфекцией, которые не повлияют на жизнь населения страны.

- О принятых решениях мало объявить. Нужно тщательно проработать каждый этап их реализации, чтобы вовремя помочь людям. Чтобы этой помощью могли воспользоваться те, кто у ней действительно нуждается. Абстрактные общения, которые ни на что не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, на который будут выделены большие ресурсы, будет крайне низким, - сказал президент России.

Владимир Путин попросил российский кабинет министров внимательно проанализировать ситуацию и вместе с Центральным банков внести все необходимые изменения в нормативно-правовую базу.

- Еще раз обращаю ваше внимание: все инструменты поддержки, включая банковские продукты и льготные программы, должны быть максимально доступными для людей и бизнеса, - подчеркнул глава государства.

Путин: «Обещания, которые ни на что не влияют, не нужны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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