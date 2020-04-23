2020-04-23T15:16:15+03:00
Экономика

Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах

Однако зампредседателя правительства отметил, что ресурсы не безграничны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андрей Белоусов. Фото: Михаил Терещенко/ТАССАндрей Белоусов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Российская банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах, но ее ресурсы не безграничны. Такое заявление сделал первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов в ходе совещания президента России Владимира Путина с руководителями крупнейших российских банков.

Кроме того, Белоусов сообщил, что со следующей недели будет запущен механизм индивидуальной поддержки крупных компаний, как в 2008 и в 2015. По его словам, ее потенциальный объем 1 триллиона рублей.

Он также заявил, что объем подлежащих реструктуризации кредитов из проблемных отраслей экономики оценивается в 4-5 триллионов рублей, что потребует от банков дополнительных резервов и капитала и может повлиять на кредитование банками экономики.

Напомним, 23 апреля состоялось совещание глав государства с руководителями российских банков. Путин заявил, что необходимо избегать абстрактных обещаний в борьбе с коронавирусной инфекцией, которые не повлияют на жизнь населения страны и попросил российское правительство вместе с Центральным банков внимательно проанализировать ситуацию и внести все необходимые изменения в нормативно-правовую базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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