Росстандарт опроверг информацию о запрете крепкого алкоголя в маленьких бутылках

23 Апр 2020 2020-04-23T15:06:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые стандарты, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года, будут добровольными и не создадут ограничений на производство и продажу крепкого алкоголя в мелкой таре.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что крепкий алкоголь в тарах объёмом меньше 500 миллилитров может исчезнуть с прилавков. В публикации также говорилось, что подобные ограничения повлекут колоссальные траты для производителей из-за необходимости переоборудования линий производства.

Росстандарт принял в 2019 году целый ряд новых национальных стандартов. Все они добровольны.

- Это выбор производителя, на какие требования при производстве ему ссылаться - ГОСТ, ТУ, СТО и т.д. Кроме того, указанные нацстандарты не вводят никаких ограничений на производство и оборот алкогольной продукции различного номинального количества, - передаёт ТАСС слова представителя Росстандарта.

ИСТОЧНИК KP.RU