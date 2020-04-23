2020-04-23T15:10:10+03:00
Общество

ФАС проведет проверку из-за роста цен на лимоны до 500%

Организация заявила о сокращением импорта на 40%
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ФАС проверит поставщиков лимоновФАС проверит поставщиков лимоновФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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ФАС (федеральная антимонопольная служба) проверит поставщиков лимонов и торговые сети, которые в последнее время сильно повышают цены на лимоны. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил, что цены на продукт в некоторых магазинах повысились до 500%.

- Есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400% и 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. Мы эти факты зафиксировали. У поставщиков проверим, - сказал он в ходе видеоконференции.

Ранее ФАС объяснила рост цен на лимоны в марте и апреле сокращением импорта на 40%. Из-за этого поставщики повысили стоимость продукта примерно на 50-57%.

Напомним, 23 апреля Минпромторг сообщил о том, что в России не будет дефицита продуктов, а также повышения цен на них. В ведомстве отметили, что ажиотажный мартовский спрос на продовольственные товары прошел, и сейчас полки магазинов полны продуктами. Кроме того, в некоторых регионах работают рынки и ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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