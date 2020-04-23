2020-04-23T15:18:39+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти предложил обеспечить безработных дополнительным доходом на общественных работах

Александр Дрозденко поручил составить список сфер деятельности, которыми можно заниматься даже во время эпидемии
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Максим ГРИГОРЬЕВ/ТАСС.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Максим ГРИГОРЬЕВ/ТАСС.
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Людей, временно оставшихся без заработка из-за простоя предприятий, можно занять на общественных работах, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Это поможет им получать дополнительный доход помимо пособия по безработице. Глава области поручил региональному правительству в кратчайшие сроки проработать такую схему на время действия режима повышенной готовности и самоизоляции.

- Нам надо использовать известный опыт Рузвельта, развернувшего в период «Великой депрессии» масштабные общественные работы , — отметил Александр Дрозденко во время заседания областного правительства. - Речь идет о том, чтобы человек, потерявший доход, из-за закрытия предприятия, в дополнение к тем социальным выплатам, которые он получит из бюджета, имел возможность дополнительного заработка на общественных работах - например, на благоустройстве территории.

Правительство Ленинградской области составит список таких работ, которыми жители региона могли бы заниматься даже в условиях эпидемии и режима самоизоляции. При этом речь идет не только о трудовых специальностях: по словам Дрозденко, работа найдется и для «белых воротничков». Например, офисных сотрудников можно было бы дистанционно привлечь к созданию каталогов туристических маршрутов Ленинградской области.

Ранее Александр Дрозденко сообщил о региональных выплатах для жителей области, лишившихся работы. Помимо пособия по безработице уволенные после 30 марта ленинградцы получают ежемесячную доплату в 5 тысяч рублей. Еще одна мера поддержки за счет областного бюджета распространяется на лишившихся заработка родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Они получают единовременную выплату по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

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