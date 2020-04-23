ВОЗ рассказала, с какими еще инфекциями человечество может столкнуться в ближайшее время

23 Апр 2020 2020-04-23T15:26:38+03:00

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения до пандемии коронавирусной инфекции в мире был достигнут большой прогресс в обеспечении иммунизации детей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Человечество может столкнуться со вспышками несколько инфекционных заболеваний из-за прекращения вакцинации в связи с распространением коронавируса. Об этом 23 апреля предупредили представители Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

Среди новых опасностей для населения планеты специалисты особенно выделили вспышки эпидемии кори и полиомиелита.

- Закрытие служб иммунизации чревато риском вспышек других болезней, помимо коронавируса. Их можно предотвратить с помощью безопасных и изученных вакцин, но вакцинирование в некоторых районах приостановили из-за пандемии, - отметили медики.

В ВОЗ напомнили, что вспышка кори в Конго в прошлом году унесли жизни более 6 тысяч местных жителей.

- Нельзя проиграть битву по защите всех и повсеместно против заболеваний, которые можно предотвратить при помощи вакцин. Если мы не будем проводить вакцинацию, то эти болезни вернутся, - заявил генеральный директор Организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения до пандемии коронавирусной инфекции в мире был достигнут большой прогресс в обеспечении иммунизации детей. В позапрошлом году около 86% детей до пяти лет были привиты от дифтерии, столбняка и коклюша. При этом двадцать лет назад охват вакцинации составлял не более 72 процентов, а в 1980 –только лишь 20% детей были привиты от смертельных заболеваний.

- Даже с учетом этих фактов нынешний уровень вакцинации не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим для полной защиты от вспышек этих заболеваний населения планеты, - констатировали специалисты ВОЗ, призвав власти всех стран в сложившихся эпидемиологических условиях всеми силами защищать службы иммунизации и продолжить вакцинировать население.

Ранее российское министерство здравоохранение объяснило, почему даже на фоне пандемии нельзя останавливать вакцинацию. По расчетам медиков, это может поставить под угрозу жизни детей.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU