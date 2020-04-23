Путин поставил задачу максимально снизить ущерб от коронавируса
В ходе совещания с руководителями крупнейших российских банков президент России Владимир Путин дал указание минимизировать социально-экономические потери от эпидемии коронавирусной инфекции нового типа.
«Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери - наша общая важнейшая задача», - заявил российский лидер.
Глава государства отметил, что коронавирус прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, однако его воздействие столь же опасно для экономики и для состояния целых отраслей. В связи с этим он попросил банки создать в стране условия по кредитованию на перспективу.
Напомним, на совещании Путин также призвал избегать абстрактных обещаний в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он попросил кабмин совместно с Центральным банком внимательно проанализировать ситуацию и внести все необходимые изменения в нормативно-правовую базу.
ИСТОЧНИК KP.RU