Путин поставил задачу максимально снизить ущерб от коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T15:33:30+03:00

Российский лидер отметил, что воздействие коронавирусной инфекции опасно как для здоровья граждан, так и для экономики

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В ходе совещания с руководителями крупнейших российских банков президент России Владимир Путин дал указание минимизировать социально-экономические потери от эпидемии коронавирусной инфекции нового типа.

«Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери - наша общая важнейшая задача», - заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что коронавирус прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, однако его воздействие столь же опасно для экономики и для состояния целых отраслей. В связи с этим он попросил банки создать в стране условия по кредитованию на перспективу.

Напомним, на совещании Путин также призвал избегать абстрактных обещаний в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он попросил кабмин совместно с Центральным банком внимательно проанализировать ситуацию и внести все необходимые изменения в нормативно-правовую базу.

ИСТОЧНИК KP.RU