2020-04-23T15:50:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезни

Эксперты отметили увеличение частоты внезапных инсультов среди пациентов 30-40 лет, которые не имели серьезных заболеваний и находились на лечении дома
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезниКоронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезниФото: REUTERS
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Коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет без серьезных проявлений болезни. К такому вводу пришли врачи сети больниц Mount Sinai Health System в Нью-Йорке.

Эксперты отметили увеличение частоты внезапных инсультов среди пациентов 30-40 лет, которые не имели серьезных заболеваний и находились на лечении дома. При этом симптомы коронавируса у них наблюдались в легкой форме, а у некоторых отсутствовали вовсе.

«Наш отчет показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов среди молодых пациентов за последние две недели», - передает телеканал CNN слова нейрохирург Томас Оксли, который вместе сего коллегами изучил лечения пяти пациентов с подтвержденным COVID-19.

Врач и его коллеги предполагают, что COVID-19 может вызывать усиление свертываемости крови в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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