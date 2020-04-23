Коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезни
Коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет без серьезных проявлений болезни. К такому вводу пришли врачи сети больниц Mount Sinai Health System в Нью-Йорке.
Эксперты отметили увеличение частоты внезапных инсультов среди пациентов 30-40 лет, которые не имели серьезных заболеваний и находились на лечении дома. При этом симптомы коронавируса у них наблюдались в легкой форме, а у некоторых отсутствовали вовсе.
«Наш отчет показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов среди молодых пациентов за последние две недели», - передает телеканал CNN слова нейрохирург Томас Оксли, который вместе сего коллегами изучил лечения пяти пациентов с подтвержденным COVID-19.
Врач и его коллеги предполагают, что COVID-19 может вызывать усиление свертываемости крови в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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