2020-04-23T15:48:18+03:00
Общество

Россия заняла шестое место по приросту миллиардеров в рейтинге Forbes

Лидером за последние десять лет стал Китай
Ксения АНУФРИЕВА
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Первое место в топе занял Китай, в котором за десятилетие появилось 325 новых миллиардеров.Первое место в топе занял Китай, в котором за десятилетие появилось 325 новых миллиардеров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Российская Федерация заняла шестую строчку в списке стран, в которых за 10 лет появилось больше всего людей с состояние не менее одного миллиарда долларов. Рейтинг стран по количеству миллиардеров был составлен журналом Forbes.

За последние годы в России прибавилось 38 миллиардеров. Десять лет назад их было 61, теперь, по оценки авторов рейтинга, - 99. В числе новых богачей отметили директора Wildberries Татьяну Бакальчук и главу бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексея Репика.

Первое место в топе занял Китай, в котором за десятилетие появилось 325 новых миллиардеров. В 2010 году в стране было 64 человека, состояние которых оценивалось в более чем 1 миллиард американских долларов. Отдельно составители рейтинга рассмотрели административный район Гонконг, который занял пятое место (число миллиардеров увеличилось с 25 до 66).

В Соединенных Штатах прибавилось 210 миллиардеров, общее их количество достигло отметки в 614 человек. На третьем месте – Германия (+55 миллиардеров), четвертое место досталось Индии (количество с 49 до 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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