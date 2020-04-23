"Вероятность есть": Профессор рассказал, как коронавирус передается через воду

23 Апр 2020 2020-04-23T16:40:32+03:00

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Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, как чаще всего происходит заражение коронавирусом и может ли он передаваться через воду.

- Такая вероятность есть. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда попадает в канализацию, а оттуда может попасть и в воду. Поэтому исключить возможность передачи инфекции через воду все-таки нельзя, - рассказал он в интервью kp.ru.

При этом он отметил, что самые частые способы передачи вируса - это все-таки воздушно-капельный и контактный.

Напомним, по состоянию на 23 апреля в России коронавирусом заболели 62 773 человека. За последние сутки число заражений увеличилось на 4 774. При этом, стоит отметить, что количество инфицированных снижается уже третий день подряд. Самое большое число было зафиксировано 19 апреля - 6060 новых зараженных за сутки. Затем динамика пошла на спад. в Москве в последние сутки количество выявленных зараженных снизилось на 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU