Эксперт дал прогноз относительно пика коронавируса в Москве

23 Апр 2020 2020-04-23T16:46:10+03:00

По словам инфекциониста, сама эпидемия может закончиться к концу лета

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Москва выйдет на верхнюю точку заболеваемости коронавирусом COVID-19 уже в майские праздники, в то время как по стране это возможно к концу мая. Такой прогноз дал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Пик придётся на майские праздники, если по Москве, если по России — то это вообще может быть к концу мая», - передает РИА Новости слова специалиста.

Сама эпидемия, по мнению Тимакова, может закончиться к концу лета.

Напомним, по прогнозам Роспотребнадзора, пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране, при благополучных условиях, придётся на начало мая или на более ранний срок, после чего наступит плато. Согласно математической модели, разработанной Сбербанком, пик коронавируса в России придется на период с 5 по 10 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал на середину мая.

ИСТОЧНИК KP.RU