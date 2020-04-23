Цена нефти марки WTI вросла на 25%

23 Апр 2020 2020-04-23T17:11:13+03:00

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В четверг, 23 апреля, на открытии торгов на Нью-йоркской товарной бирже стоимость нефти марки WTI продолжила стремительно расти. Сырье прибавило в цене 35% и достигло отметки 17,25 долларов за баррель.

Напомним, 20 апреля майские фьючерсы WTI ушли в минус и произошел исторический обвал цен, когда стоимость американской нефти впервые стала отрицательной, упав до отметки в «минус 37 долларов». Министр энергетики России Александр Новак объяснил такой обвал действиями спекулянтов и призвал не драматизировать очередное падение цен на нефтяном рынке.

Однако, 22 апреля, стоимость нефти пошла вверх. После того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия американских кораблей, сырье марки WTI подорожало на 11,3% до отметки в 15,34 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU