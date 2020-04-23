Иммунолог предложил простой тест на состояние иммунитета
Пандемия коронавируса заставляет людей все больше задумываться над состоянием собственного иммунитета. Как выяснилось, у некоторых людей иммунитет к коронавирусу, как и к любой другой инфекции, существует изначально.
- В нашем организме есть система - неспецифический иммунитет, она защищает нас от всех инородных вторжений. И вот если этот неспецифический иммунитет на достаточно высоком уровне, то человек не заболевает даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией, - рассказал в интервью kp.ru иммунолог Владимир Болибок.
Он также предложил простой тест на состояние иммунитета. Для этого достаточно вспомнить, как часто вы болеете ОРВИ. Если подхватываете вирус несколько раз за сезон, то о сильном иммунитете говорить не приходится.
Напомним, последние трое суток в России снижается количество заболевших коронавирусом в день. Самое большое число было зафиксировано 19 апреля - 6060 новых зараженных. Затем динамика пошла на спад. Сегодня, 23 апреля, выявили 4 774 новых случаев.
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ
Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно
Мы собрали самые распространенные вопросы россиян и задали их ведущим ученым (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»