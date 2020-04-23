Главный врач ГКБ № 15 записал видео из реанимации

23 Апр 2020 2020-04-23T17:34:42+03:00

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Главврач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации медицинского учреждения. Запись опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- В последнее время в отделение реанимации попадает очень много молодых пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Многим из них требуется подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. Реанимация больницы работает в очень загруженном режиме, - рассказывает на видеозаписи Валерий Вечорко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775072" frameborder="0"></iframe> Главврач ГКБ № 15 записал видео из реанимации.

Оперативный штаб и специалисты медицинских учреждений убедительно просят граждан страны соблюдать самоизоляцию во время распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Вечорко отметил, что это позволит избежать тяжелого состояния, а также сохранить жизнь себе и своим близким. При первых признаках коронавируса или ОРВИ следует немедленно обратиться за медицинской помощью, заниматься самолечение не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU