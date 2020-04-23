Главный врач ГКБ № 15 записал видео из реанимации
Главврач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации медицинского учреждения. Запись опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
- В последнее время в отделение реанимации попадает очень много молодых пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Многим из них требуется подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. Реанимация больницы работает в очень загруженном режиме, - рассказывает на видеозаписи Валерий Вечорко.
Главврач ГКБ № 15 записал видео из реанимации.
Оперативный штаб и специалисты медицинских учреждений убедительно просят граждан страны соблюдать самоизоляцию во время распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Вечорко отметил, что это позволит избежать тяжелого состояния, а также сохранить жизнь себе и своим близким. При первых признаках коронавируса или ОРВИ следует немедленно обратиться за медицинской помощью, заниматься самолечение не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»