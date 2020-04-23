2020-04-23T17:34:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный врач ГКБ № 15 записал видео из реанимации

Валерий Вечорко призвал людей не заниматься самолечением
Ксения АНУФРИЕВА
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Главврач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации медицинского учрежденияГлавврач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации медицинского учрежденияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главврач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации медицинского учреждения. Запись опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- В последнее время в отделение реанимации попадает очень много молодых пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Многим из них требуется подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. Реанимация больницы работает в очень загруженном режиме, - рассказывает на видеозаписи Валерий Вечорко.

Главврач ГКБ № 15 записал видео из реанимации.

Оперативный штаб и специалисты медицинских учреждений убедительно просят граждан страны соблюдать самоизоляцию во время распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Вечорко отметил, что это позволит избежать тяжелого состояния, а также сохранить жизнь себе и своим близким. При первых признаках коронавируса или ОРВИ следует немедленно обратиться за медицинской помощью, заниматься самолечение не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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