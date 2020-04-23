Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью кофе

23 Апр 2020 2020-04-23T17:26:14+03:00

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Шведские исследователи из Гетеборгского института провели анкетирование полумиллиона человек и выяснили, как нужно готовить кофе и сколько его пить, чтобы продлить себе жизни и исключить риск возникновения болезней сердца и сосудов. Результаты анализа они опубликовали в научном журнале European Journal of Preventive Cardiology.

В анкетировании приняли участие люди в возрасте от 20 до 79 лет. Респонденты рассказали, как часто пьют кофе и как готовят этот напиток. В исследования ученые также учли вес, рост, уровень давления и холестерина, наличие вредных привычек, физическую активность и образование участников. Все эти факторы, по мнению исследователей, могли повлиять, как на уровень потребления напитка, так и на риски возникновения тех или иных заболеваний.

Эксперимент продолжался целых двадцать лет. За это время из респондентов умерло 46 461 человек, из которых более 12 тысяч погибли от болезней сердца и сосудов. Выяснилось, что среди употреблявших фильтрованный кофе риск смерти был на 15 процентов ниже, чем среди тех, кто никогда кофе не пил. При этом у мужчин вероятность смерти от инфаркта была на 12% ниже из-за употребления фильтрованного напитка, а у женщин – на 20%.

Ниже всего смертность была у тех, кто пил от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день. В то же время нефильтрованный напиток повышал уровень холестерина в крови, что увеличивало вероятность смерти у мужчин старше 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU