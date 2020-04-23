23 Апр 2020 2020-04-23T17:39:58+03:00

В МИД рассказали о «разбросанных» по США российских школьниках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Захарова сообщила, что Вашингтон так и не предоставил адресов детей, приехавших в Штат по обмену

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Вашингтон до сих пор не предоставил Москве список и адреса российских школьников, остающихся на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российские дипломаты смогли установить местонахождение 42 российских школьников, однако по меньшей мере 34 школьника не вернулись домой после отмены перелётов и «разбросаны по всей стране».

«Подростков <...> могло оказаться гораздо больше 80. Нам известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию. Многие из них хотят быстрее попасть домой», - сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, 14 апреля Захарова сообщила, что в Соединённых Штатах оказались в тяжелом положении оказались 74 школьника из России, которые прибыли в США в рамках учебной программы, свернутой из-за коронавируса. По ее словам, некоторых участников этой программы организаторы и принимающие семьи «буквально выставили за дверь».

ИСТОЧНИК KP.RU