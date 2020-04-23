Аналитик назвал фактор, который поспособствует стабилизации цен на нефть

23 Апр 2020 2020-04-23T17:38:25+03:00

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Мировые цены на нефть никак не обретут стабильность. Вслед за обвалом последовал небольшой подъем. Тем не менее, если все основания полагать, что скоро ситуация постепенно стабилизируется.

По словам руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, сейчас инвесторы очень чувствительны к любым внешним факторам. Закрытие границ, спад экономики и другие факторы спровоцировали большую панику. По мере прояснения ситуации инвесторы возвращаются на рынок, чтобы пополнить свои портфели очень привлекательными недооцененными активами.

В будущем котировки будут реагировать резкими колебаниями на все значимые информационные события.

- Сообщения о переполненных складах в США может вызвать распродажи, а вот выход определенных стран из состояния карантина, напротив, могут вызвать волну роста спроса, — пояснил Юрий Мазур NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU