2020-04-23T17:44:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, можно ли понять, что у вас коронавирус, если симптомов нет

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, чем бессимптомное течение болезни отличается от легких форм
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал можно ли понять, что у вас коронавирус, если нет симптомовВрач-иммунолог Владимир Болибок рассказал можно ли понять, что у вас коронавирус, если нет симптомовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Известно, что многие люди переносят коронавирус бессимптомно, даже не подозревая, что они болеют. Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что фактически невозможно определить, что вы заражены вирусом, если болезнь протекает совершенно без симптомов.

- Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и воспаление не развилось, - рассказал он в интервью kp.ru.

При этом, Болибок отметил, что если у человека наблюдаются хоть какие-то симптомы, то это уже легкое течение инфекционного заболевания.

Врач также рассказал, что у некоторых людей может изначально существовать иммунитет к коронавирусу, как и к любой другой болезни. Все зависит от того, насколько сильный у человека иммунитет, и готов ли он ко встрече с вирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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