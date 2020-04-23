Врач рассказал, можно ли понять, что у вас коронавирус, если симптомов нет
Известно, что многие люди переносят коронавирус бессимптомно, даже не подозревая, что они болеют. Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что фактически невозможно определить, что вы заражены вирусом, если болезнь протекает совершенно без симптомов.
- Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и воспаление не развилось, - рассказал он в интервью kp.ru.
При этом, Болибок отметил, что если у человека наблюдаются хоть какие-то симптомы, то это уже легкое течение инфекционного заболевания.
Врач также рассказал, что у некоторых людей может изначально существовать иммунитет к коронавирусу, как и к любой другой болезни. Все зависит от того, насколько сильный у человека иммунитет, и готов ли он ко встрече с вирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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