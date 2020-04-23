2020-04-23T18:14:18+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали обвинения Китая в утаивание данных о коронавирусе

Песков указал на отсутствие подтвержденных фактов того, что КНР якобы несвоевременно среагировал на угрозу распространения COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия не видела каких-либо подтвержденных фактов, которые доказывали бы возможное сокрытии Китаем сведений о коронавирусе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не видели никаких сколько-либо подтверждённых аргументов к подобным заявлениям», - ответил представитель Кремля на вопрос о том, согласен ли он с тем, что КНР несвоевременно среагировал на угрозу и скрыл какие-то данные об инфекции.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео обвинил Китай в том, что они якобы утаивали информацию о реальной опасности коронавируса в первые недели вспышки.

Кроме того, власти американского штата Миссури привели такой же аргумент и подали иск на китайских властей. Генпрокурора штата Эрика Шмитта утверждает, что «правительство Китая, Коммунистическая партия Китая»" в конце 2019 года препятствовало распространению информации об инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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