2020-04-23T18:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве будут обращать внимание на автомобили с иностранными номерами из-за коронавируса

При проверке нарушений режима самоизоляции особое внимание уделят машинам с нестоличными номерами
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти российской столицы будут уделять повышенное внимание водителям автомобилей с номерами иностранных государств или других регионов.Власти российской столицы будут уделять повышенное внимание водителям автомобилей с номерами иностранных государств или других регионов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти российской столицы будут уделять повышенное внимание водителям автомобилей с номерами иностранных государств или других регионов. Это мера введена для того, что снизить вероятность распространения коронавируса и уменьшить количество нарушений режима самоизоляции во время пандемии, сообщает на официальном сайте московского правительства.

- Водителям автомобилей с иностранными номерами или зарегистрированных не в Московской области, будет уделено повышенное внимание при проверке нарушений изоляции, которые будут фиксироваться камерами видеонаблюдения. Если после повторной проверки информация о нарушении подтвердится, водителей оштрафуют на пять тысяч рублей, - отмечается в сообщении властей.

В первый день контроля за передвижение автомобилистов по столице правоохранители выявили более 230 тысяч автомобилей, владельцы которых не оформили электронные пропуска. Их данные уже обрабатываются. При этом камеры фотовидеофиксации вычисляют водителей без пропусков автоматически, считываю номера их машин, затем информация передается в МАДИ и тщательно проверяется.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU

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