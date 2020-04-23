В Москве будут обращать внимание на автомобили с иностранными номерами из-за коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T18:01:10+03:00

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Власти российской столицы будут уделять повышенное внимание водителям автомобилей с номерами иностранных государств или других регионов. Это мера введена для того, что снизить вероятность распространения коронавируса и уменьшить количество нарушений режима самоизоляции во время пандемии, сообщает на официальном сайте московского правительства.

- Водителям автомобилей с иностранными номерами или зарегистрированных не в Московской области, будет уделено повышенное внимание при проверке нарушений изоляции, которые будут фиксироваться камерами видеонаблюдения. Если после повторной проверки информация о нарушении подтвердится, водителей оштрафуют на пять тысяч рублей, - отмечается в сообщении властей.

В первый день контроля за передвижение автомобилистов по столице правоохранители выявили более 230 тысяч автомобилей, владельцы которых не оформили электронные пропуска. Их данные уже обрабатываются. При этом камеры фотовидеофиксации вычисляют водителей без пропусков автоматически, считываю номера их машин, затем информация передается в МАДИ и тщательно проверяется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU