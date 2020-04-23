2020-04-23T18:38:45+03:00
Общество

Собянин об электронных пропусках: Решение было непростым

Градоначальник отметил, что дальнейшие ограничения «надо донастраивать точечно», но более жесткие меры в столице пока не нужны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин об электронных пропусках: Решение было непростымСобянин об электронных пропусках: Решение было непростымФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решение о введение цифровых пропусков в столице принималось непросто. Однако, по его словам, московские меры по коронавирусу эффективнее, чем в других странах.

Собянин отметил, что электронный контроль в Москве оказался наиболее эффективным и справедливым инструментом для города. При этом дальнейшие ограничения «надо донастраивать точечно», но более жесткие меры пока не нужны.

«Введенных в Москве ограничений достаточно, мы не хотим сценария, как в других странах, с введением войск», - подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее столичный мэр предложил распространить пропускную систему на всю страну. По его словам, она позволит контролировать перемещение людей между регионами, но не ограничивая его.

Напомним, что столица перешла на режим специальных цифровых пропусков с 15 апреля, а с 22 апреля контроль стал автоматизированным через камеры видеонаблюдения. По данным Дептранса Москвы более 3,9 миллиона московских автомобилистов уже привязали номера машин к специальному цифровому пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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