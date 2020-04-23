2020-04-23T18:34:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Собянин рассказал, как будут ужесточаться режим цифровых пропусков в Москве

Некоторые предприятия заказывают сотни пропусков, хотя столько не требуется
Андрей АБРАМОВ
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23 апреля Сергей Собянин выступил в прямом эфире по вопросу действия режима полной самоизоляции в Москве.23 апреля Сергей Собянин выступил в прямом эфире по вопросу действия режима полной самоизоляции в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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23 апреля Сергей Собянин выступил в прямом эфире по вопросу действия режима полной самоизоляции в Москве. Мэра Москвы попросили, ждать ли ужесточения в процедуре оформления цифровых пропусков.

- Всегда есть возможность ужесточение. Но любое ужесточение должно быть обосновано. В случае необходимости можно и это делать. Если до введения [цифровых пропусков], мы делали это обширно, то сегодня делать можно точечно, донастаривая механизм, — заявил Сергей Собянин в эфире «России24».

Далее глава города расшифровал свои слова на конкретном примере.

— Например, есть предприятие, оно не не работает. Но ему требуется технический персонал, охранники. А это предприятие заказывает 300-400 пропусков. Очевидно, что люди не соблюдают режим. Нужно ужесточать именно эту настройку, добиваясь соблюдения неукоснительно требований, — добавил Собянин.

Мэр резюмировал, что таким образом, кардинально ничего не меняя, будут ужесточать контроль за теми решениями, которые приняты ранее. При этом глава столицы отметил, что все решения приняты для горожан — их здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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