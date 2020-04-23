Сергей Собянин рассказал о возможности тотального тестирования на коронавирус жителей Москвы

23 Апр 2020 2020-04-23T18:47:00+03:00

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23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин выступил в прямом эфире с ответами на актуальные вопросы по действию режима полной самоизоляции в условиях коронавируса. Главу города спросили, собираются ли вводить повсеместное тестирование, как делают в других странах. Сергей Семенович подчеркнул, что несмотря на подобные новости, он о такой мере не слышал.

— Тесты иногда стоят таких денег, что они совсем не свободны (в плане доступности — прим.ред). Если посмотреть статистику тестов в иных странах, и городах, то наша страна, и Москва тем более, входит в лидеры. Мы делаем больше тестов, чем в других регионах, так как у нас мощная система, — заявил Сергея Собянин в эфире «Россия24».

Мэр подчеркнул, что чем больше тестов делают, тем лучше. И это вопрос не самоуспокоения, а большего выявления заболевших.

— Тем быстрее выявляем точки распространения вируса, тем быстрее проводим профилактику. Это важнейшее направление, но есть проблема. Еще две-три недели назад мы делали 3-4 тысяч тестов. Неделю назад мы довели до 20 тысяч тестов в сутки. Но большинство расходных материалов, даже не самих реагентов, а пластик — пипетки, чтобы раскапывать пробы по анализаторам, они тоже специфичны, их достать не так просто.

Мэр рассказал, что медики вынуждены были уменьшить объем ежедневного тестирования на 5000 проб, потому что просто заканичиваются расходники.

— С трудном заключаем контракты и вытаскиваем [расходные материалы]. Тем не менее, мы продолжаем наращивать объем исследования. Будем продолжать обследования группы риска скрининговыми методам: врачей, пациентов, которые приезжали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU