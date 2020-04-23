МИД: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты по поводу Крыма

23 Апр 2020 2020-04-23T19:10:30+03:00

Украина выразила протест в связи с раскопками и земляными работами на полуострове

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Москва вернула Киеву две ноты по поводу Крыма. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что в первой ноте Украина выразила протест в связи с раскопками и земляными работами на полуострове. Во второй ноте Киев потребовал от Москвы отчётов о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусной инфекцией в Крыму и Донбассе.

«Все эти бумаги, злобные ноты, будут возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения», — предупредила она.

Захарова отметила, что Киев направляет все силы на «бомбардировку» Москвы «грозными нотами протеста» в то время, когда на Украине «свирепствует пандемия, а в Чернобыле бушуют пожары», а российские самолёты вывозят из третьих стран украинских граждан.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова и Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU