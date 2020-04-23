2020-04-23T19:10:30+03:00
Политика

МИД: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты по поводу Крыма

Украина выразила протест в связи с раскопками и земляными работами на полуострове
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Москва вернула Киеву две ноты по поводу Крыма. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что в первой ноте Украина выразила протест в связи с раскопками и земляными работами на полуострове. Во второй ноте Киев потребовал от Москвы отчётов о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусной инфекцией в Крыму и Донбассе.

«Все эти бумаги, злобные ноты, будут возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения», — предупредила она.

Захарова отметила, что Киев направляет все силы на «бомбардировку» Москвы «грозными нотами протеста» в то время, когда на Украине «свирепствует пандемия, а в Чернобыле бушуют пожары», а российские самолёты вывозят из третьих стран украинских граждан.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова и Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов
После пандемии коронавируса москвичи ощутят сплоченность, заявил Сергей Собянин
Сергей Собянин рассказал про поиск московскими врачами методов лечения коронавируса
МИД: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты по поводу Крыма
Сергей Собянин рассказал, хватает ли в больницах Москвы мест для больных коронавирусом
В Москве 2/3 погибших от коронавируса занимались самолечением
Сергей Собянин рассказал о возможности тотального тестирования на коронавирус жителей Москвы
Сергей Собянин - о ситуации с коронавирусом в Москве: Мы еще не вышли на плато
Собянин о разрешении прогулок для москвичей: Пока слишком рискованно
Сергей Собянин рассказал, как будут ужесточаться режим цифровых пропусков в Москве
Собянин об электронных пропусках: Решение было непростым
Национальная полиция Украины сняла с розыска видеоблогера Анатолия Шария
Продуктовые сети начали требовать обязательного ношения медицинских масок
В Москве будут обращать внимание на автомобили с иностранными номерами из-за коронавируса
В Кремле прокомментировали обвинения Китая в утаивание данных о коронавирусе
Набиуллина назвала беспрецедентным нынешний масштаб реструктуризации кредитов в России
Врач рассказал, можно ли понять, что у вас коронавирус, если симптомов нет
Аналитик назвал фактор, который поспособствует стабилизации цен на нефть
В МИД рассказали о «разбросанных» по США российских школьниках
Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью кофе
Главный врач ГКБ № 15 записал видео из реанимации
Иммунолог предложил простой тест на состояние иммунитета
В МЧС объяснили, при каких условиях можно жарить шашлыки на майские праздники
Ученый рассказал, при какой температуре погибает коронавирус
Цена нефти марки WTI вросла на 25%
Кардиохирург сообщил, как коронавирус влияет на сердце