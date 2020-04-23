МИД: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты по поводу Крыма
Москва вернула Киеву две ноты по поводу Крыма. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что в первой ноте Украина выразила протест в связи с раскопками и земляными работами на полуострове. Во второй ноте Киев потребовал от Москвы отчётов о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусной инфекцией в Крыму и Донбассе.
«Все эти бумаги, злобные ноты, будут возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения», — предупредила она.
Захарова отметила, что Киев направляет все силы на «бомбардировку» Москвы «грозными нотами протеста» в то время, когда на Украине «свирепствует пандемия, а в Чернобыле бушуют пожары», а российские самолёты вывозят из третьих стран украинских граждан.
Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова и Севастополя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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