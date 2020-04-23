Сергей Собянин рассказал про поиск московскими врачами методов лечения коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T19:05:50+03:00

Даже если удается подобрать лекарства, возникают сложности с их доставкой до пациентов

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23 апреля Сергей Собянин в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов и жителей Москвы. Мэра спросили, какие методы лечения используют для лечения COVID-2019 в столице. Автор вопроса предположил, что существуют какие-то международные протоколы и, пожелал знать, следуют ли им московские клиники.

— Международных протоколов не существует. В некоторых странах вообще не лечат, просто наблюдают за больным: выжил и выжил, или нет. Мы стараемся найти наиболее эффективные методы. Создана специальная группа врачей, которые занимаются выработкой методик, подбором лекарств. Делают это в тесной связи с Минздравом и их специалистами, их вузами, — ответил Сергей Собянин в эфире канала «Россия24».

Мэр отметил, что врачи заняты поисков эффективных лекарств для разных стадий лечения коронавирусной инфекции. Но сложность не только в самой процедуре поиска.

— Даже если определены лекарства, их сложно вовремя закупить и доставить до пациента. Ведь лекраств либо не производят в промышленных масштах, либо они в дефиците. Тем не менее большинство препаратов обеспечено, есть договоры на поставку. Поэтому я уверен, что клиники и горожане будут обеспечены, — добавил Собянин.

Глава города добавил, что прорабатываются инновационные методики, вроде переливания плазмы выздоровевших. В этой части крови содержатся антитела. Но пока это, скорее, опыты.

ИСТОЧНИК KP.RU