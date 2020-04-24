Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 апреля 2020 приближается к 34 тысячам человек

24 Апр 2020 2020-04-23T21:40:04+03:00

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По состоянию на утро 24 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 33 940 человек. Данные сообщает оперштаб по противодействию распространения COVID-2019 в столице. Цифры опубликованы на сайте московской мэрии в соответствующем разделе.

Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Тем, у кого инфекция протекает в легкой форме, разрешают проходить лечение на дому. Такая мера нужна, чтобы не перегружать инфекционные клиники. Впрочем, если пациент нарушит строгий карантин, то его забирают в стационар. К тому же суд может оштрафовать за такую халатность от 15 до 40 тысяч рублей.

Также в Москве на 24 апреля выписаны из больницы или сняты из-под медицинского наблюдения почти 2,5 тысячи ранее зараженных. Они также проходят в общей статистике заболевших как и летальные случаи. Их в столице зафиксировано 288.

Ранее в Москве ввели режим полной самоизоляции. Запрещено выходить из квартиры, кроме исключительных случаев. К ним относятся поездки в больницу, на работу, прогулка с собакой в 100 метрах от дома, либо поход в магазин или аптеку.

Пока указ действует до 30 апреля. Но не исключено, что его продлят, поскольку в Москве заболеваемость еще даже не вышла на плато.

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ИСТОЧНИК KP.RU