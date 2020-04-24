2020-04-23T21:41:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 апреля 2020 года превысило 7 тысяч человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Фото: REUTERS
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К утру 24 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 7278 случаев заболевания коронавирусом. Данные приводит подмосковный Минздрав на официальном сайте. Кроме того, в статистике числятся уже выздоровевшие — их только 235 человек, и случаи летального исхода — 56.

С начала пандемии коронавируса в Подмосковье провели свыше 125 тысяч анализов на COVID-2019. Также оперативный штаб по противодействию распространению инфекции в Московской области ведет статистику инфицированных в разных частях региона. Лидеры неизменны с самого начала эпидемии. Это Одинцово, Люберцы, Мытищи и Красногорск.

При этом как отмечают в оперштабе, в Московской области есть пациенты, которые формально прописаны в столице или вообще в других регионах и по воле случая оказались в регионе. Всего таких больных за все время 1519 человек. А это почти пятая часть всех «ковидных» больных в Подмосковье.

В Московской области сохраняется действие режима полной самоизоляции. Кроме того, любые поездки можно совершать только при наличии цифрового пропуска. Это код, к которому нужно привязать номер проездной карты или номер своего авто. Для нарушителей предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

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Всеобщий режим самоизоляции в столичном регионе может быть продлен и на предстоящие майские праздники. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что режим самоизоляции и система цифровых пропусков доказали свою эффективность в условиях эпидемии коронавируса. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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