Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 апреля 2020 года превысило 7 тысяч человека
К утру 24 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 7278 случаев заболевания коронавирусом. Данные приводит подмосковный Минздрав на официальном сайте. Кроме того, в статистике числятся уже выздоровевшие — их только 235 человек, и случаи летального исхода — 56.
С начала пандемии коронавируса в Подмосковье провели свыше 125 тысяч анализов на COVID-2019. Также оперативный штаб по противодействию распространению инфекции в Московской области ведет статистику инфицированных в разных частях региона. Лидеры неизменны с самого начала эпидемии. Это Одинцово, Люберцы, Мытищи и Красногорск.
При этом как отмечают в оперштабе, в Московской области есть пациенты, которые формально прописаны в столице или вообще в других регионах и по воле случая оказались в регионе. Всего таких больных за все время 1519 человек. А это почти пятая часть всех «ковидных» больных в Подмосковье.
В Московской области сохраняется действие режима полной самоизоляции. Кроме того, любые поездки можно совершать только при наличии цифрового пропуска. Это код, к которому нужно привязать номер проездной карты или номер своего авто. Для нарушителей предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
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«Думаю, режим ограничений будет продолжен»: Губернатор Подмосковья полагает, что самоизоляцию продлят и на майские праздники
Всеобщий режим самоизоляции в столичном регионе может быть продлен и на предстоящие майские праздники. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что режим самоизоляции и система цифровых пропусков доказали свою эффективность в условиях эпидемии коронавируса. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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