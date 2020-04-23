23 Апр 2020 2020-04-23T21:41:31+03:00

В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ», - заявила она

Напомним, ранее в Москве простуду приравняли к коронавирусу. Со среды, 22 апреля, строгий карантинный режим стал обязательным не только для больных COVID-19 и их родственников, но и для жителей столице с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза заражения коронавирусом. В соответствии с новым указом столичного мэра Сергея Собянина, местонахождение таких больных также будут отслеживать с помощью электронного мониторинга.

Отмечается, что симптомы обычной простуды схожи с COVID-2019 в легкой стадии. И пока готовятся результаты анализов, горожанин может ненароком заразить других.

ИСТОЧНИК KP.RU