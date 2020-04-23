Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников

23 Апр 2020 2020-04-23T23:08:47+03:00

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Подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции, поэтому на следующей неделе следует можно ожидать скачок числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Такое предположение сделал й врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"У нас сейчас подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции. На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений", - сказал эксперт в эфире телеканала Россия-24 и выразил надежду, то этот скачок будет «небольшой».

Напомним, ранее Тимаков дал прогноз относительно пика коронавируса. По его словам, Москва выйдет на верхнюю точку заболеваемости коронавирусом COVID-19 уже в майские праздники, в то время как по всей России это возможно к концу мая.

ИСТОЧНИК KP.RU