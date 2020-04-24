2020-04-23T23:25:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 24 апреля 2020: Число заболевших снижается три дня подряд

"КП" сообщает последние новости о коронавирусе в Москве на 24 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: REUTERS
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В Москве уже три дня подряд снижается ежесуточное количество заболевших коронавирусом. За последние сутки положительные тесты на COVID-2019 сдали 1959 человек. Столько же было неделю назад, 17 апреля. Затем был подъем. А с 21 апреля цифры пошли вниз: 3083 (21.04), 2548 (22.04), 1959 (23.04).

Правда, при этом число людей с подозрением на коронавирус, которых пришлось госпитализировать, начало увеличиваться.

Сергей Собянин во время прямого эфира на канале «Россия 24» сообщил, что из-за дефицита медицинского инвентаря временно пришлось сократить число тестов на коронавирус - на 5 тысяч единиц в сутки.

Также мэр ответил на вопрос, планируют ли в столице еще сильнее ужесточить режим цифровых пропусков. (Спойлер: не исключено). Кстати, в общественном транспорте теперь могут оштрафовать на 5 тысяч рублей за несоблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Журналистам показали, что из себя представляет инфекционная больница, которую за месяц построили в Новой Москве. Корреспондент kp.ru Анастасия Варданян узнала, какой уникальной аппаратурой для спасения людей она оснащена.

Тем временем в Институте скорой помощи имени Склифосовского начали тестировать экспериментальную технологию лечения коронавируса - гелием. Пациент дышит нагретым газом, это помогает кислороду быстрее поступать в кровь.

Ну и еще из позитивного: во время режима самоизоляции на московских улицах стало почти в два раза меньше машин и исчезли пробки (стоящие в заторах авто выделяют больше всякой гадости). Как следствие - подтверждают замеры во время «карантина» - содержание вредных веществ воздухе снизилось в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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