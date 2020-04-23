2020-04-23T23:47:46+03:00
Коронавирус Covid-19

С начала пандемии коронавируса хакеры стали атаковать сайты ВОЗ в пять раз чаще

Специалисты Организации работают над усилением безопасности своих систем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число кибератак на ВОЗ во время пандемии увеличилось в пять разЧисло кибератак на ВОЗ во время пандемии увеличилось в пять разФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С начала пандемии коронавируса COVID-19 примерно в пять раз увеличилось количество хакерских атак на интернет-ресурсы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ее пресс-служба.

В сообщении уточняется, что число кибератак с середины марта в пять раз превышает количество попыток взлома весной прошлого года. В частности, участились случаи рассылок электронных писем, в которых злоумышленники от имени ВОЗ призывают жертвовать деньги в фонд по борьбе с коронавирусом. Кроме того, на этой неделе была зафиксирована утечка около 450 адресов электронной почты и паролей ВОЗ, но базы данных при этом не пострадали. Отмечается, что ущерб был нанесен внутренней сети Организации, используемой используют бывшими и нынешними сотрудниками ВОЗ, этой же внутренней сетью пользуются и ее партнеры.

Специалисты Организации работают над тем, чтобы усилить безопасность своих систем, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным ВОЗ, во всем мире заразились коронавирусом более 2,5 миллиона человек, умерли свыше 175 тысяч больных.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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