Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 апреля 2020: До конца месяца откроют 17 больниц для больных

24 Апр 2020 2020-04-23T23:52:41+03:00

"КП" собрала последние новости о коронавирусе в Московской области на 24 апреля 2020

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В Московской области за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 688 человек. Всего с начала эпидемии выявили 7,2 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.

Среди городских округов Подмосковья самый большой прирост заболевших за сутки зафиксирован в Одинцове - сразу 76 положительных тестов на COVID-2019 в течение 24 часов.

1. Одинцово - 471 (+76 заболевших за сутки)

2. Люберцы - 436 (+55)

3. Красногорск - 352 (+51)

4. Мытищи - 341 (+43)

5. Королев - 294 (+34)

6. Химки - 276 (+19)

7. Ленинский городской округ - 269 (+13)

8. Подольск - 232 (+31)

9. Пушкино - 205 (+12)

10. Балашиха - 202 (+11)

В Подмосковье продолжают увеличивать число больниц, временно переоборудованных под инфекционные стационары. 6 учреждений уже действуют, еще 11 будут запущены до 26 апреля. Это почти 8 тысяч койкомест, большинство из которых - с подведенным кислородом.

Напомним, с 22 апреля в Московской области усилен режим цифровых пропусков. Теперь автомобилисты не могут выезжать без пропуска, в котором указан регистрационный номер машины. За последние дни инспекторы ГИБДД проверили около 400 тысяч водителей и выписали более 2 тысяч административных штрафов по 5 тысяч рублей.

В то же время областной Минтранс сообщает, что число пассажиров в общественном транспорте за последний месяц снизилось на 81%. Большинство жителей области дисциплинировано соблюдают режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU