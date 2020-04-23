2020-04-24T00:10:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Еврокомиссия 6 мая представит план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса

Швеция выступила за финансирование стран Евросоюза кредитами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Италии Джузеппе КонтеПремьер-министр Италии Джузеппе КонтеФото: REUTERS
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Еврокомиссия (ЕК) 6 мая представит параметры фонда долгосрочного восстановления пошатнувшейся за время пандемии коронавируса COVID-19 экономики Еросоюза, об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после видеоконференции лидеров стран ЕС.

По его данным, в ближайшие дни ЕК будет работать над этим планом, а «фонд восстановления должен быть достаточно обширным», чтобы в первую очередь позволить наиболее пострадавшим от вспышки коронавирусной инфекции «странам защитить свою экономику и общество». Итальянский премьер добавил, что «27 государств согласились с необходимостью создания инновационного механизма для обеспечения восстановления всей европейской экономики».

Со своей стороны, глава правительства Швеции Стефан Лёвен заявил, что его страна вместе Данией, Нидерландами и Австрией выступает за то, чтобы страны ЕС после пандемии финансировались кредитами, а не евробондами. По его словам, фонд восстановления нужно ограничить по срокам и объемам, и он «и он должен соответствовать высоким требованиям эффективности и погашения», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в большинстве стран еврозоны уже с середины мая могут начать постепенную отмену ранее введенных запретов и ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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