В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране

24 Апр 2020 2020-04-24T00:49:38+03:00

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В Чехии решили отменить введенный 12 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запрет на свободное передвижение граждан по стране. Кроме того, с передвижение граждан по, а также с 27 апреля в республике снова заработают магазины площадью до 2 500 квадратных метров, автошколы и вузы.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, напомнив, что раньше в стране действовали ограничительные меры, поэтому люди могли ходить только на работу и с работы домой, а также в аптеку или за продуктами, при этом им нельзя было нигде не задерживаться.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU