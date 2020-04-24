2020-04-24T00:49:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране

Правительство республики также собирается с 27 апреля возобновить работу некоторых магазинов и обучение в вузах
Поделиться:
Граждане Чехии с пятницы смогут выезжать за границуГраждане Чехии с пятницы смогут выезжать за границуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Чехии решили отменить введенный 12 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запрет на свободное передвижение граждан по стране. Кроме того, с передвижение граждан по, а также с 27 апреля в республике снова заработают магазины площадью до 2 500 квадратных метров, автошколы и вузы.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, напомнив, что раньше в стране действовали ограничительные меры, поэтому люди могли ходить только на работу и с работы домой, а также в аптеку или за продуктами, при этом им нельзя было нигде не задерживаться.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат
Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей
В США упал небольшой одномоторный самолет
В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране
Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины
Еврокомиссия 6 мая представит план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса
С начала пандемии коронавируса хакеры стали атаковать сайты ВОЗ в пять раз чаще
Глава ЕК: Многие страны ЕС еще не прошли пик распространения коронавируса
Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников
Москвичей начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте
Препарат для лечения болезни, вызываемой коронавирусом, провалил клинические испытания
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ
В России пока не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
ВОЗ: Ситуация по коронавирусу в Москве в последние три дня вызывает оптимизм
Саакашвили заявил, что будет помогать на Украине малому бизнесу
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Мишустин уволил замглаву Минпромторга Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска
Ученые из Неаполя сообщили, что нашли средство против коронавируса
Собянин ответил на вопрос, стоит ли ужесточать ограничения по коронавирусу в Москве
Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов
После пандемии коронавируса москвичи ощутят сплоченность, заявил Сергей Собянин
Сергей Собянин рассказал про поиск московскими врачами методов лечения коронавируса
МИД: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты по поводу Крыма
Сергей Собянин рассказал, хватает ли в больницах Москвы мест для больных коронавирусом
В Москве 2/3 погибших от коронавируса занимались самолечением