2020-04-24T01:25:05+03:00
В мире

У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен поделилась грустной новостью
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Элизабет Уоррен.Элизабет Уоррен.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен сообщила о смерти своего старшего брата Дона Рида. Ему было 86 лет.

Дон Рид Херринг скончался от коронавируса.

В 19-летнем возрасте он начал карьеру военного. Пять с половиной лет воевал во Вьетнаме.

«Он был добрым и веселым человеком», - написала Уоррен в своем Твиттере.

Теперь уже бывший кандидат от Республиканской партии на пост президента США, сенатор Элизабет Уоррен ранее никогда не сообщала о том, что кто-то из ее близких родственников заражен коронавирусом.

Она является активным критиком действий президента Трампа, в том числе и тех, что направлены им на борьбу с коронавирусом в США.

Также Уоррен в ходе своей предвыборной кампании старалась не упоминать, что ее старший брат является членом Республиканской партии, возглавляемой сейчас Дональдом Трампом.

Проиграв партийные праймериз Джо Байдену, Уоррен сохраняет шансы на то, чтобы быть номинированной им на пост вице-президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проблем с доступом к интернет-ресурсам Европы из-за самоизоляции не возникло
У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат
Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей
В США упал небольшой одномоторный самолет
В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране
Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины
Еврокомиссия 6 мая представит план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса
С начала пандемии коронавируса хакеры стали атаковать сайты ВОЗ в пять раз чаще
Глава ЕК: Многие страны ЕС еще не прошли пик распространения коронавируса
Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников
Москвичей начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте
Препарат для лечения болезни, вызываемой коронавирусом, провалил клинические испытания
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ
В России пока не планируют увеличивать тарифы ЖКХ
ВОЗ: Ситуация по коронавирусу в Москве в последние три дня вызывает оптимизм
Саакашвили заявил, что будет помогать на Украине малому бизнесу
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Мишустин уволил замглаву Минпромторга Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска
Ученые из Неаполя сообщили, что нашли средство против коронавируса
Собянин ответил на вопрос, стоит ли ужесточать ограничения по коронавирусу в Москве
Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов
После пандемии коронавируса москвичи ощутят сплоченность, заявил Сергей Собянин
Сергей Собянин рассказал про поиск московскими врачами методов лечения коронавируса
МИД: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты по поводу Крыма
Сергей Собянин рассказал, хватает ли в больницах Москвы мест для больных коронавирусом
В Москве 2/3 погибших от коронавируса занимались самолечением