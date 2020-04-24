У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат

24 Апр 2020 2020-04-24T01:25:05+03:00

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Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен сообщила о смерти своего старшего брата Дона Рида. Ему было 86 лет.

Дон Рид Херринг скончался от коронавируса.

В 19-летнем возрасте он начал карьеру военного. Пять с половиной лет воевал во Вьетнаме.

«Он был добрым и веселым человеком», - написала Уоррен в своем Твиттере.

Теперь уже бывший кандидат от Республиканской партии на пост президента США, сенатор Элизабет Уоррен ранее никогда не сообщала о том, что кто-то из ее близких родственников заражен коронавирусом.

Она является активным критиком действий президента Трампа, в том числе и тех, что направлены им на борьбу с коронавирусом в США.

Также Уоррен в ходе своей предвыборной кампании старалась не упоминать, что ее старший брат является членом Республиканской партии, возглавляемой сейчас Дональдом Трампом.

Проиграв партийные праймериз Джо Байдену, Уоррен сохраняет шансы на то, чтобы быть номинированной им на пост вице-президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU