Программа льготной ипотеки под 6,5% распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября
Накануне, 23 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, причем она распространяется только на кредиты, выданные российскими банками с 17 апреля по 1 ноября этого года, а целью кредитования должно являться жилье в новостройке.
Днем ранее Минфин внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5%, в документе расписаны все параметры. В частности, поясняется, что такая ставка должна действовать весь срок кредита, при этом первоначальный взнос составляет не менее 20 процентов. Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что льготная ставка применима только к новым кредитам, и рефинансировать под такие условия ранее взятые (до 17 апреля) кредиты невозможно.
Сайт kp.ru разбирался с деталями новой программы ипотеки с господдержкой – кому дадут такие кредиты и на каких условиях.
Основные условия:
- ставка не более 6,5% на весь (это важно) срок кредита;
- первоначальный взнос — не менее 20%;
- цель кредитования — покупка жилья в новостройке.
Ограничения по максимальной сумме кредита:
- до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт- Петербурге и Ленинградской области
- до трех миллионов рублей — в остальных регионах.
Причем заявки банки принимают онлайн, ходить в отделения, нарушая режим самоизоляции, не нужно.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU