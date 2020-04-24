2020-04-24T02:49:26+03:00
Экономика

Программа льготной ипотеки под 6,5% распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября

Целью кредитования должно являться жилье в новостройке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовыхПремьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовыхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Накануне, 23 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, причем она распространяется только на кредиты, выданные российскими банками с 17 апреля по 1 ноября этого года, а целью кредитования должно являться жилье в новостройке.

Днем ранее Минфин внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5%, в документе расписаны все параметры. В частности, поясняется, что такая ставка должна действовать весь срок кредита, при этом первоначальный взнос составляет не менее 20 процентов. Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что льготная ставка применима только к новым кредитам, и рефинансировать под такие условия ранее взятые (до 17 апреля) кредиты невозможно.

Сайт kp.ru разбирался с деталями новой программы ипотеки с господдержкой – кому дадут такие кредиты и на каких условиях.

Основные условия:

- ставка не более 6,5% на весь (это важно) срок кредита;

- первоначальный взнос — не менее 20%;

- цель кредитования — покупка жилья в новостройке.

Ограничения по максимальной сумме кредита:

- до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт- Петербурге и Ленинградской области

- до трех миллионов рублей — в остальных регионах.

Причем заявки банки принимают онлайн, ходить в отделения, нарушая режим самоизоляции, не нужно.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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