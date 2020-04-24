Ученый назвал «лучшего друга» и «главного врага» коронавируса
Заведующий Лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов назвал «лучшего друга» и «главного врага» коронавируса, пояснив, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, не может жить без влаги, а убивает его обычное мыло. О том, как передается коронавирус SARS-CoV-2, ученый рассказал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что люди часто спрашивают, «передается ли вирус через предметы, ручки дверей, кнопки лифтов», но ответ не так очевиден, как может казаться. На самом деле, все зависит от влажности этих предметов и влажности воздуха.
«Коронавирус, и этот, и другие, относится к так называемым оболочечным вирусам. Как, кстати, и вирус гриппа. Это значит, что свежеупакованная частица вируса, отшнуровываясь от зараженной клетки, окружает себя мембраной клетки-хозяина, предварительно загрузив в эту мембрану вирусные белки, необходимые для заражения следующей клетки», - пояснил специалист.
Он напомнил, что «мембрана клетки (а значит, и оболочка вируса) это липидный бислой, главный враг которого – мыло, «точнее, любой детергент».
«Любой детергент, который есть под руками, убивает вирус мгновенно. Главный же друг вируса – влага. Вирус не может жить не во влажной среде. Высыхание убивает его столь же эффективно, как и детергент или спирт. Именно поэтому путь передачи вируса называется воздушно-капельный», - пишет Всеволод Белоусов.
Ученый уточнил, что «в воздухе летают не частицы вируса, а микроскопические капли, каждая из которых содержит сотни и тысячи вирусных частиц». Именно поэтому защитные маски при их правильном ношении «на порядки снижают вероятность заражения», а «если маска свежая, она еще и сушит эти капли», «еще один способ убить коронавирус – высушить его».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, не обязательно мыть руки антибактериальным мылом: оно, как и любое другое мыло, вирусы просто смывает, а не уничтожает.
Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»