Ученый назвал «лучшего друга» и «главного врага» коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T03:18:48+03:00

Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, не может жить без влаги, а убивает его обычное мыло

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Заведующий Лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов назвал «лучшего друга» и «главного врага» коронавируса, пояснив, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, не может жить без влаги, а убивает его обычное мыло. О том, как передается коронавирус SARS-CoV-2, ученый рассказал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что люди часто спрашивают, «передается ли вирус через предметы, ручки дверей, кнопки лифтов», но ответ не так очевиден, как может казаться. На самом деле, все зависит от влажности этих предметов и влажности воздуха.

«Коронавирус, и этот, и другие, относится к так называемым оболочечным вирусам. Как, кстати, и вирус гриппа. Это значит, что свежеупакованная частица вируса, отшнуровываясь от зараженной клетки, окружает себя мембраной клетки-хозяина, предварительно загрузив в эту мембрану вирусные белки, необходимые для заражения следующей клетки», - пояснил специалист.

Он напомнил, что «мембрана клетки (а значит, и оболочка вируса) это липидный бислой, главный враг которого – мыло, «точнее, любой детергент».

«Любой детергент, который есть под руками, убивает вирус мгновенно. Главный же друг вируса – влага. Вирус не может жить не во влажной среде. Высыхание убивает его столь же эффективно, как и детергент или спирт. Именно поэтому путь передачи вируса называется воздушно-капельный», - пишет Всеволод Белоусов.

Ученый уточнил, что «в воздухе летают не частицы вируса, а микроскопические капли, каждая из которых содержит сотни и тысячи вирусных частиц». Именно поэтому защитные маски при их правильном ношении «на порядки снижают вероятность заражения», а «если маска свежая, она еще и сушит эти капли», «еще один способ убить коронавирус – высушить его».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, не обязательно мыть руки антибактериальным мылом: оно, как и любое другое мыло, вирусы просто смывает, а не уничтожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU